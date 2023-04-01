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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Ройсу и Алле по силам испортить Тухелю дебют в Мюнхене

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Томас Тухель и Буна Сарр.
Фото Global Look Press
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1 апреля в чемпионате Германии все внимание будет приковано к матчу главных команд страны — «Бавария» на «Альянц Арене» сойдется с дортмундской «Боруссией». Встреча лидеров бундеслиги состоится в рамках 26-го тура и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Марко Фрицем.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
01 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Боруссии» очень мало шансов набрать очки в Мюнхене. На победу «шмелей» выставлен коэффициент 5.78, вероятность такого исхода — примерно 14%. Успех «Баварии» выставлен за 1.49 (67%), ничья — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5780 рублей, а его чистая прибыль составит 4780 рублей.

Считаете, что «Боруссия» все же окажет достойное сопротивление действующему чемпиону? Условие «гости не проиграют» предложено за 2.72.

Если не хотите рисковать, подстрахуйте дортмундцев с помощью форы (+1.5) мяча за 1.74. Правда, в последних семи домашних встречах на «Альянц Арене» в рамках чемпионата «Бавария» неизменно выигрывала у «шмелей» с разницей в два и более гола. Ф1(-1.5) оценена в 2.18.

Команды приучили болельщиков к повышенной результативности — в предыдущих семи матчах они забивали суммарно не меньше четырех мячей. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95.

Очень высока вероятность обмена результативными ударами: условие «обе забьют» оценено коэффициентом 1.50, «обе забьют — нет» — 2.60.

В двух из трех предыдущих встреч между этими командами случились либо пенальти, либо удаление: 11-метровый оценен в 2.71, красная карточка — в 4.77.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

В «Баварии» во время международной паузы провели очень неожиданную рокировку — скинули с тренерского мостика Юлиана Нагельсманна и назначили на его место Томаса Тухеля. Таким образом, 49-летний немец начнет работу с новым клубом матчем против бывшей команды — с 2015-го по 2017-й Тухель возглавлял «Боруссию».

С одной стороны, от Томаса будут ждать сиюминутного результата, но с другой стороны, он вернулся в чемпионат после нескольких лет в «ПСЖ» и «Челси», да еще и во время перерыва на матчи сборных — как следует познакомиться со всеми футболистами у него не было возможности. И тем более перенастроить их под свои мысли и тактику. Поэтому «Бавария» в ближайшей встрече вполне может показать слегка экспериментальный футбол. Причем делать это придется без одного из ключевых игроков — Джамал Мусиала не сыграет из-за повреждения бедра.

В «Боруссии» значительно больше травмированных, но нельзя сказать, что Адейеми или Шлоттербека некем заменить. Даже без Менье дортмундцы вполне научились играть и добиваться результата. При этом нагрузка в предстоящем матче ляжет именно на оборону, но вряд ли «Бавария», если и справится с соперником, сделает это крупно. В последнее время у мюнхенцев хватало неудач и со значительно более слабыми командами.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.74.

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ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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