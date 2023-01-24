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Сегодня, 13:15

«Бавария» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 24 января 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Кельн» 24 января 2023 года
Артем Белинин
Ян Зоммер.
Фото Global Look Press
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24 января в 17-м туре бундеслиги встретятся «Бавария» и «Кельн». Матч начнется в 22.30 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Кельн

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.21, это примерно 82% вероятности. Ничью оценили котировкой 7.90 (12%), успех «Кельна» идет за 12.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 7900 рублей.

Если вы считаете, что «Кельн» не проиграет, оформите ставку за 4.80.

Улучшить коэффициент на победу «Баварии» или увеличить шанс на победу гостей можно при помощи форы: Ф1(-2.5) идет за 2.27, Ф2(+2.5) — за 1.68.

Последний свой матч «Кельн» выиграл со счетом 7:1. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.73.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» они оценили котировкой 1.72.

Наиболее вероятный точный счет — 4:0 в пользу «Баварии» за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Кельн»

«Кельн» хорошо провел товарищеские встречи — из четырех матчей три выиграл всухую, дважды — с разгромным счетом (5:0 в игре с «Люммелем» и 4:0 с «Гамбургом»). И хотя это всего лишь контрольные матчи, они помогли «козлам» — первую же официальную встречу с «Вердером» они выиграли со счетом 7:1. Таким образом, в трех последних играх «Кельн» забил 16 мячей. Вряд ли результативность сохранится в матче с «Баварией», но сами мюнхенцы точно не против перестрелки, они — самая результативная команда чемпионата (50), а их соперник — одна из самых пропускающих (30). Таким образом, ожидаем «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Кельн
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