20 мая 33-м туре чемпионата Германии «Лейпциг» приедет в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Дениза Айтекина. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.

Хозяева — фавориты поединка, считают аналитики букмекерской конторы Olimpbet. На успех «Баварии» предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (20%), триумф «Лейпцига» — в 5.58 (16%).

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Только в одном из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен результативными ударами доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.55.

Вы можете угадать, кто отличится первым. На успех хозяев представлен коэффициент 1.47, на гостей — 2.80.

В первом круге соперники сыграли вничью (1:1). На то, что «Лейпциг» не уступит снова, можно сыграть за 2.62.

Оппоненты пробили «верх» по голам в четырех из шести недавних очных встреч. Причем в трех из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Сержа Гнабри. На точный выстрел мюнхенца предложено поставить за 2.24.

Самый вероятный итог противостояния — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.25.

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