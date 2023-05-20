Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 20 мая 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Бавария».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

20 мая «Бавария» примет «Лейпциг» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Дениз Айтекин. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (20%), успех «быков» — в 5.58 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4990 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.55.

Оппоненты пробили «верх» по голам в четырех из шести недавних очных встреч. Причем в трех из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Сержа Гнабри. На точный выстрел мюнхенца предложено поставить за 2.24.

Самый вероятный итог поединка — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.25.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

В этом сезоне бундеслиги «Бавария» не проиграла при родных фанатах ни разу: у клуба 11 побед и пять ничьих. Мюнхенцы еще и много забивают дома — в пяти из семи последних матчей отличились минимум трижды. А «Лейпцигу» команда Томаса Тухеля не уступила в чемпионате ни разу — четыре виктории и два «мирных» результата.

«Быки» показывают бескомпромиссный футбол в бундеслиге: ничьих нет уже 13 туров (восемь триумфов). При этом на выезде парни Марко Розе атакуют не очень ярко — они не оформили больше одного мяча в пяти визитах подряд. А в гостях у «Баварии» «Лейпциг» совсем плох: не забил в четырех из шести поединков на «Альянц Арене».

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.78.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
0
Читайте также
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 20 мая 2023 года 2023 года