0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Выход Мбаппе на замену был буреподобным». Павел Занозин верит, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в ЛЧ

Прогноз Павла Занозина на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 марта в 23.00 по московскому времени «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

В какой форме «Бавария»

Мюнхенцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но нельзя сказать, что после ЧМ-2022 у них все идет гладко. По крайней мере в бундеслиге нет привычного преимущества с двузначным перевесом над всеми соперниками. Более того, «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — плюс 44 против плюс 19.

Янн Зоммер никак не сыграется с обороной новой команды, из-за чего пропускает даже от борющегося за выживание «Штутгарта». Еще и Бенжамен Павар неудачно удалился в первой игре с «ПСЖ», из-за чего теперь будет вынужден пропустить ответную встречу. Вроде бы восстановился от травмы Садио Мане, но вряд ли он окажется в стартовом составе.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

В соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов немцы могли получить кого-то попроще, но жеребьевка вновь свела их с парижанами. Появляется шанс реабилитироваться за поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, а основная опасность воротам французов будет исходить от Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга.

В какой форме «ПСЖ»

Парижане учатся играть без Неймара, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Пока получается, потому что без бразильца были добыты победы над «Марселем» (3:0) и «Нантом» (4:2). Килиан Мбаппе отметился пятью (3+2) очками по системе «гол+пас» в этих матчах, а Лионель Месси набрал четыре (2+2) балла. Француз и аргентинец, украсившие финал ЧМ-2022, находятся в отличной форме и готовы остановить фаворита.

 
Златан Ибрагимович (&laquo;Милан&raquo;). «Тоттенхэм» — «Милан»: даже Кейн и Ибрагимович побоятся рисковать

В лиге 1 у команды все хорошо: преимущество над ближайшим преследователем — восемь очков. Поэтому можно бросить все силы на Лигу чемпионов, которую так мечтают выиграть в Париже. На групповой стадии турнира подопечные Кристофа Гальтье стали вторыми, уступив «Бенфике» лишь по количеству голов, забитых на выезде. Поэтому теперь и приходится мучиться с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Еще и на фоне обвинений в изнасиловании в адрес защитника Ашрафа Хакими. Несмотря на это, марокканец попал в заявку на матч с «Баварией». Есть ощущение, что, как и в апреле 2021 года, Мбаппе сможет привести команду к победе на «Альянц Арене». Последствия травмы позади.

«Бавария» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

По итогам шести предыдущих встреч преимущество на стороне «Баварии»: четыре победы и два поражения.

 
Лео Месси и&nbsp;Неймар. Без Неймара и мечты. «ПСЖ» в шаге от очередного вылета в 1/8 финала ЛЧ

Прогноз Павла Занозина на матч «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта

«Мы помним, что к первой игре данного противостояния парижане подходили больными и разобранными, поэтому проиграли мюнхенцам по делу. Хотя выход Мбаппе на замену был по-настоящему буреподобным, французы могли спасти ничью. Немцы сами признавались, что должны быть довольны победой 1:0 в Париже.

С тех пор прошло три недели, и, как мне кажется, «ПСЖ» воспрял — 11 голов в лиге 1 против достаточно хороших соперников. Правда, и пропустил пять, но таков уж принцип игры у этой команды. Мюнхенцы должны опасаться парижан. Один мяч преимущества не должен стать решающим фактором, французы едут в Германию с серьезным настроем. При этом шокирует коэффициент на проход «ПСЖ» в 1/4 финала — 5.00! Для нас с вами это хороший шанс выиграть. Парижане со снова обретающими себя Месси и Мбаппе могут победить и по пенальти, и в основное время», — считает Занозин.

Прогноз: проход «ПСЖ» в 1/4 финала за 5.00.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

 
 
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Что происходит с ЦСКА?
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» — ЦСКА: дома сталевары вновь дадут горячий бой команде Федорова