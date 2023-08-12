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Сегодня, 08:15

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Global Look Press
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12 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится Суперкубок Германии — трофей разыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 21.30 мск.

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Баварии» в основное время предлагают с коэффициентом 1.62, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «красных быков» оценен в 5.06 (19%). Котировка на ничью — 4.44 (22%).

Мюнхенцы завоевали три Суперкубка подряд. Ставка в 1000 рублей на красных в случае их нового триумфа принесет 1620 рублей.

Аналитики не сомневаются, что коллектив Томаса Тухеля заберет титул: их триумф идет за 1.35, чемпионство «Лейпцига» — за 3.21.

В прошлогоднем розыгрыше трофея тоже участвовали «Бавария» и «РБ Лейпциг» и выдали яркое шоу с восемью голами (5:3 в пользу мюнхенцев). Тотал больше трех мячей в нынешнем финале доступен за 1.86, ТМ 3 — за 1.97.

Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.

Наиболее возможный итог Суперкубка после 90 минут, по версии экспертов, — виктория 2:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.48.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Мюнхенцы и «красные быки» сойдутся в финале Суперкубка Германии во второй раз подряд. Прошлогоднее столкновение получилось искрометным: уже к перерыву чемпионы бундеслиги повели 3:0, но во втором тайме растеряли все преимущество и пропустили столько же. К счастью для собственных фанатов, свои два точных выстрела «Бавария» все же оформила и забрала трофей в десятый раз в своей истории.

Последние розыгрыши Суперкубков приучили к зрелищным представлениям: в пяти поединках из шести залетало минимум четыре гола. Исключение — финал-2019, когда «Боруссия» одолела «Мюнхен» со счетом 2:0. Да и в очных встречах «Бавария» с «Лейпцигом» нередко выдают результативные концерты: в пяти недавних свиданиях из семи наколотили от четырех мячей на двоих и больше.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и тотал больше 2.5 за 1.78.

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ФК Бавария
ФК Лейпциг
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