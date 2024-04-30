30 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» приедет в гости к «Баварии». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск.

Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На победу «Баварии» представлен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.70 (26%), триумф «Реала» — в 2.75 (35%).

На выход мюнхенцев в финал предложена котировка 2.64, на двухматчевый успех бланкос — 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен голами дали за 1.52, обратный рынок идет за 2.53.

В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Реал»

Мюнхенцы великолепно играют дома в Лиге чемпионов. Команда Томаса Тухеля не уступила на «Альянц Арене» в 15 встречах подряд. При этом в 12 матчах баварцы не пропустили больше одного гола. Так что поединок вряд ли будет очень уж результативным.

«Реал» в Лиге чемпионов выступает очень расчетливо. В плей-офф у коллектива Карло Анчелотти всего одна победа и три ничьи. При этом только в домашней игре с «Ман Сити» было забито больше двух мячей. С «Баварией» мадридцы снова сыграют прагматично, но, учитывая силу немецкого клуба на своем поле, бланкос не гарантирован даже «мирный» исход.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.75.

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