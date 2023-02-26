В центральном матче 22-го тура чемпионата Германии занимающая второе место «Бавария» встретится с идущим следом за ней «Унионом». Игра состоится 26 февраля в 19.30 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции намечен на 19.25 мск. Марко Фриц — главный арбитр встречи.

Букмекеры считают, что у «Баварии» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Униона» идет за 7.10 (14%), ничья — за 4.50 (20%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7100 рублей, а чистая прибыль — 6100 рублей.

В первом круге клуб из Берлина сдержал чемпиона (1:1), а всего «Унион» проиграл «Баварии» только два из последних пяти матчей. Вариант Х2 доступен за 2.65.

Мюнхенцы забивают больше всех в бундеслиге — 61 мяч в 21-м туре (2.9 гола за игру). ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче идет за 1.51, ИТБ1 (2.5) — за 2.60.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.93. В четырех из пяти предыдущих очных игр «Бавария» и «Унион» обменивались голами.

В предыдущем туре против гладбахской «Боруссии» «Бавария» осталась в меньшинстве уже на восьмой минуте и проиграла 2:3. Удаление можно оформить за 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Баварии» — за 6.60;

1:0 — за 7.00;

2:1 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион Берлин»

«Бавария» постепенно теряет контроль над ситуацией в чемпионате Германии: после победы дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом» (1:0) мюнхенцы откатились на вторую строчку и уступают «шмелям» три балла. Чтобы достать лидера, нужно обязательно обыграть «Унион», но сделать это будет непросто. Столичная команда после паузы на чемпионат мира провела девять матчей и выиграла семь из них, а еще две свела вничью. Жертвами «Униона» стали крепкие «Лейпциг» (2:1), «Вольфсбург» (2:1) и «Аякс» (3:1).

Команда Урса Фишера забивает в 11 матчах подряд. При этом «Бавария» не страдает надежностью обороны: пропустила три мяча от «Боруссии» М, два — от «Вольфсбурга», по одному от «Айнтрахта», «Лейпцига» и «Кельна». Плюс в предстоящей встрече не сыграет дисквалифицированный Упамекано. Поэтому команды наверняка обменяются голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.