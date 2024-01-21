21 января в 18-м туре чемпионата Германии «Вердер» приедет в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на сайте matchtv.ru стартует в 17.25 мск.

Хозяева — безальтернативные фавориты поединка, считают аналитики букмекеров. На успех «Баварии» предложен мизерный коэффициент 1.09, что соответствует 89% вероятности. Ничья оценена в 11.75 (7%), триумф «Вердера» — в огромные 25.0 (4%).

«Бавария» забила бременцам в 27 матчах подряд и пропустила от них в четырех из пяти последних. На обмен голами доступна котировка 2.03, обратный рынок идет за 1.78.

«Вердер» в трех матчах кряду сыграл вничью, а еще в одном победил. На то, что гости не уступят снова, можно поставить за 8.00.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.31.

Самый вероятный итог противостояния — 3:0 в пользу «Баварии». Сыграть этот счет можно за 6.79.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Вердер»

Бременцы бредут внизу таблицы, но в последнее время действовали боевито — не уступили в семи из девяти матчей, из которых выиграли два. На выезде команда действует весело, но не эффективно: обмен голами зафиксирован в пяти из семи визитов к соперникам, при этом в таком же числе гостевых матчей «Вердер» пропустил минимум два мяча.

При родных фанатах парни Томаса Тухеля выиграли шесть раз подряд. А «Вердер» обыграли в 23 из 24 поединков чемпионата Германии — лишь раз подарили ничью. Так что гостям ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 4.5 за 2.08.