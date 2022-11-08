Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года

8 ноября «Бавария» в матче 14-го тура чемпионата Германии встретится с «Вердером». Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток арбитра Роберта Хартмана прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.20, вероятность — примерно 82%. Успех «Вердера» предложен за 14.0 (7%), даже на ничью котировка заметно ниже — 8.30 (11%).

Верите в неожиданный исход? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 14 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:

• разгром 4:0 идет за 6.80;

• 4:1 — за 7.30;

• 3:0 — за 9.00.

«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: за 13 туров забила уже 41 мяч. В шести матчах мюнхенцы заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.60.

«Вердер» за 13 туров вонзил 23 гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 3.60, обратный рынок оценен в 1.29.

Общий тотал больше 3.5 мяча идет за 1.56, ТМ 3.5 — за 2.42. В восьми из 13 игр мюнхенцев в чемпионате команды забивали на двоих минимум четыре гола.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.62, «обе забьют — нет» можно взять за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года

Команда Юлиана Нагельсманна проиграла лишь в одном из 22 матчей во всех турнирах, 17 из которых выиграла. Сейчас «Бавария» идет на серии из восьми побед подряд. В половине игр мюнхенцы пробивали отметку в три забитых мяча, в ундеслиге «Бавария» заколачивала в среднем 3.2 гола за тур. «Вердер» же не пропустил только в двух матчах чемпионата, а в шести встречах получал минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 гола за 1.78.