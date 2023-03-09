9 марта «Байер» и «Ференцварош» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Главный арбитр из Италии Давиде Масса даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали хозяев абсолютными фаворитами матча: поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.30, вероятность исхода составляет примерно 74%. Успех гостей предложен с котировкой 10.0 (10%), ничья идет за 5.97 (16%).

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Чемпионы Венгрии не проигрывают в 11 официальных матчах подряд. Поставить на ничью или победу гостей можно за 3.70.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (37). Команда Хаби Алонсо вынула мяч из сетки в восьми матчах подряд. На забитые мячи от «Ференцвароша» доступна котировка 1.88.

Аналитики не сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

В шести последних играх «Байера» забили обе команды. На обмен голами предложено поставить за 2.07. Обратный рынок доступен за 1.76.

ОЛИМПБЕТ определил три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Байера»:

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош»

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии. Чемпион страны идет на беспроигрышной серии из 11 матчей с шестью победами и разницей мячей 19:9, а также не проигрывает в шести выездах подряд.

Правда, венгры нестабильны в еврокубках: проиграли шесть из восьми гостевых встреч в Лиге Европы, а восемь из 10 выездных поединков завершились с двумя голами или менее.

Но и «Байер» неважно выступает дома: из предыдущих четырех матчей проиграл три. В еврокубках встречи на «Бай-Арене» тоже не складывались: из четырех матчей лишь одна победа при двух поражениях и ничьей.

«Аспириновые» много пропускают — в восьми играх подряд. Но и забивают немало: самые результативные игроки сезона у «Байера» Мусса Диаби (11+5) и Джереми Фримпонг (6+7) выйдут против «Ференцвароша».

Кроме того, в шести предыдущих матчах «аспириновых» прошла ставка «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: команды обменяются голами за 2.07.