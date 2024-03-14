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14 марта, 16:15

«Байер» — «Карабах»: где смотреть матч Лиги Европы 14 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото Getty Images
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14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Карабах

На победу «Байера» в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» в основное время котируется за 15.0 (2%), ничья — за 8.00 (13%).

Наиболее реальный вариант — выигрыш немецкого клуба с разницей в три и более мяча за 2.11.

При этом на то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22.

ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.

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Ф1(-4.5) по угловым идет за 2.18, Ф2(+4.5) — за 1.58. В первом матче немцы превзошли соперника на пять корнеров.

Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.

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