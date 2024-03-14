Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

14 марта, 04:15

«Байер» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги Европы 14 марта 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Карабах

В букмекерской компании Winline безоговорочным фаворитом считается «Байер». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» котируется за 15.0 (2%), ничья в основное время — за 8.00 (13%).

На то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22. Впрочем, на групповом этапе леверкузенцы дома разгромили соперника со счетом 5:1.

ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.

Если гости получат больше желтых карточек, чем соперник, сыграет пари за 1.61. Если же злее будут фолить хозяева, пройдет ставка за 4.00.

Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.

Антон Зиньковский (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса сыграет с «Оренбургом». Вылет из Пути РПЛ Кубка России грозит Абаскалю увольнением

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Карабах»

«Байер» восхитителен в этом сезоне, что неоднократно доказывал и в Лиге Европы: у леверкузенцев шесть побед и всего одна ничья — в первом матче с «Карабахом». Неделю назад немецкий клуб ушел от поражения за пять минут до истечения добавленного времени, играя совсем не основным составом (2:2).

Дома команда Хави Алонсо, которая на групповой стадии забила в ворота азербайджанцев пять мячей (5:1), наверняка сыграет всеми лидерами. В таком случае гостям ловить абсолютно нечего — с точки зрения класса между командами пропасть.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.76.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Карабах
0
Читайте также
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года