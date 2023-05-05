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«Байер» — «Кельн»: где смотреть матч бундеслиги 5 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Кельн» 5 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Сердар Азмун («Байер».
Фото Global Look Press
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Сражающийся за попадание в еврокубки «Байер» в 31-м туре бундеслиги встретится с середняком чемпионата «Кельном». Игра пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене» и начнется по свистку арбитра Феликса Цвайера в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.25 мск покажет сайт matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Кельн

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности исхода. А вот шансы «козлов» эксперты оценили гораздо ниже: котировка на их триумф — 5.17 (18%), это наименее ожидаемый результат поединка. Ничья идет за 4.18 (22%).

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«Козлы» — не самый удобный соперник для клуба из Леверкузена. «Фармацевты» обыграли их лишь однажды в трех последних встречах в бундеслиге — в первом круге текущего сезона (2:1). Взять непоражение гостей можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния все же отражают превосходство хозяев:

• ничья 1:1 дана за 7.75;

• виктория «Байера» 1:0 — за 8.00;

• за 8.25 — успехи хозяев 2:0 и 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Этот рынок заходил в семи из 10 последних столкновений команд в чемпионате Германии.

Велики ожидания от атакующей игры хозяев: «Байер» входит в топ-5 бундеслиги по результативности (53 выстрела за 30 туров). Индивидуальный тотал «фармацевтов» больше 1.5 мяча идет за 1.67, ИТМ1 (1.5) — за 2.24.

Хаби Алонсо, главный тренер &laquo;Байера&raquo;. «Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года

Также эксперты особо не сомневаются в том, что отличатся оба оппонента, — этот рынок доступен за 1.75. «Обе забьют — нет» представлен за 2.09. При этом соперники лишь в половине из 10 последних очных встреч обменивались точными ударами.

Еще предложен комбинированный вариант — тотал больше 2.5 гола и обе забьют, коэффициент на него — 1.96. Обратный рынок оценен в 2.55.

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«Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года