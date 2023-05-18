18 мая «Байер» и «Рома» сразятся за одну из путевок в финал Лиги Европы. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене, словенский арбитр Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ответную игру 1/2 финала младшего еврокубка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск. В первом раунде противостояния «волки» были сильнее (1:0).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «фармацевтов» в основное время оценен коэффициентом 2.09, это около 46% вероятности. На выигрыш римлян предложили котировку 3.77 (26%). Ничья доступна за 3.42 (28%).

По ходу нынешнего плей-офф коллектив Хаби Алонсо на своем поле проявлял себя нестабильно: начали с поражения от «Монако», затем победили «Ференцварош», а с «Юнионом» разошлись «миром». Считаете, что «волки» этим воспользуются? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 3700 рублей.

Эксперты считают, что у «Байера» меньше шансов на решающий матч ЛЕ. Проход леверкузенцев идет за 2.57, на финал с участием «Ромы» дали 1.49.

Средняя результативность немецкого клуба в последних пяти играх — 0.80 мяча за 90 минут, «волки» на этом же отрезке отличались еще реже — 0.60 гола. Тотал больше двух метких ударов можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.35.

«Байер» не сохранил ворота сухими в трех поединках подряд. Римляне пропустили в половине из последних четырех встреч. Вариант «обе забьют» представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.23;

1:0 в пользу хозяев — за 6.85;

0:0 — за 7.15.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Рома»

После домашнего успеха с минимальным счетом (1:0) римлян устроит даже ничья, а сушить игру команды Жозе Моуринью умеют как никто. Достаточно вспомнить, как «волки» прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала: за строгой викторией на Олимпийском стадионе в Риме (2:0) последовал еще более закрытый поединок в Сан-Себастьяне, который закончился нулями на табло. За последние два месяца «волки» лишь однажды позволили сопернику оформить больше одного гола — повезло «Интеру» (2:0 в пользу миланцев).

Провернуть подобный трюк у леверкузенцев вряд ли получится. «Байер» попал в болтанку и с 29 апреля забыл о победах — за это время дважды сыграли вничью и столько же раз уступили. Да и отличиться голами получилось лишь в половине из этих четырех встреч. Создать «Роме» проблемы по ходу матча благодаря поддержке родных трибун «фармацевты» способны, но вот преградить путь во второй еврокубковый финал подряд — увы, нет.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет" и ТМ 3.5 за 2.15.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей