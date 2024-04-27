27 апреля «Байер» примет «Штутгарт» в 31-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Рассудит соперников бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru с 19.25 мск.

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе «Байера»: поставить на «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.71, это около 82% вероятности. Ничью предложили с котировкой 4.20 (11%). Успех «швабов» доступен за 4.60 (7%).

«Штутгарт» проиграл на «Бай-Арене» в шести матчах подряд. Если считаете, что гости прервут неудачный отрезок и наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 представлен за 2.32. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.36.

С учетом всех турниров сухая серия леверкузенцев на своем поле составляет три матча. Ее продолжение оценили в 2.80.

В предыдущей домашней игре парни Хаби Алонсо разгромили «Вердер» (5:0) и оформили чемпионство. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола идет за 2.75.

Пять самых вероятных итогов противостояния по версии аналитиков указывают на ничью или успех «Байера»:

1:1 — за 7.00 ;

2:1 — за 7.40 ;

1:0 и 2:0 — за 8.40 ;

3:1 — за 11.00 .

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