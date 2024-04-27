Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Байер» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» 27 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Флориан Вирц («Байер»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

27 апреля «Байер» примет «Штутгарт» в 31-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Рассудит соперников бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Штутгарт

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе «Байера»: поставить на «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.71, это около 82% вероятности. Ничью предложили с котировкой 4.20 (11%). Успех «швабов» доступен за 4.60 (7%).

«Штутгарт» проиграл на «Бай-Арене» в шести матчах подряд. Если считаете, что гости прервут неудачный отрезок и наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 представлен за 2.32. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.36.

С учетом всех турниров сухая серия леверкузенцев на своем поле составляет три матча. Ее продолжение оценили в 2.80.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

В предыдущей домашней игре парни Хаби Алонсо разгромили «Вердер» (5:0) и оформили чемпионство. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола идет за 2.75.

Пять самых вероятных итогов противостояния по версии аналитиков указывают на ничью или успех «Байера»:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 2:1 — за 7.40;
  • 1:0 и 2:0 — за 8.40;
  • 3:1 — за 11.00.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Штутгарт
Бундеслига
0
Читайте также
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ювентус» — «Милан»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире