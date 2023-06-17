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Сегодня, 16:15

Бельгия — Австрия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Бельгия — Австрия 17 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Ромелу Лукаку.
Фото Getty Images
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17 июня на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе состоится игра третьего тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между Бельгией и Австрией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Рассудит команды французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
17 июн, 21:45. ()
Бельгия
Австрия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бельгию фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.09 (24%), успех Австрии — за 5.19 (16%).

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Вариант «Австрия не проиграет» доступен за 2.28. Из четырех очных встреч она уступила Бельгии всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.11. При этом хотя бы один гол гостей можно оформить за 1.53.

10 и более ударов в створ по ходу матча идут за 1.96, ТМ 9.5 — за 1.75. При этом эксперты считают, что хозяева обязательно будут активнее гостей — 1.44 на 3.60.

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Условие «обе забьют» предложено взять за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 7.20;
  • успех Бельгии 2:0 — за 7.25;
  • 2:1 — за 7.43.

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