17 июня Бельгия и Австрия сыграют в третьем туре квалификации чемпионата Европы 2024 года. Игра пройдет на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Рассудит команды французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бельгию фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.09 (24%), успех Австрии — за 5.19 (16%).

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Вариант «Австрия не проиграет» доступен за 2.28. Из четырех очных встреч она уступила Бельгии всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.11. При этом хотя бы один гол гостей можно оформить за 1.53.

Условие «обе забьют» предложено взять за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Австрия

Сборная Бельгии провела два ярких матча в 2023 году после провала на ЧМ: разгромила в квалификации Евро Швецию (3:0) и обыграла в гостях Германию в товарняке. В обеих встречах зажигали лидеры команды — Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку. Первый сделал 1+2, а второй — 3+1. Однако Кевин травмировался в финале ЛЧ и выбыл на несколько месяцев, а Ромелу снова «заболел» — как и в Катаре, в игре против «Сити» он растранжирил уйму моментов. Тем самым он подтвердил правильность решения «Интера» избавиться от него по окончании сезона.

Австрия выиграла четыре матча подряд, в том числе у Италии (2:0). В отборе у команды Ральфа Рангника две победы — над Азербайджаном (4:1) и над Эстонией (2:1). Конечно, две последние команды не идут ни в какое сравнение с бельгийцами, однако те ослаблены потерей одного лидера и нелучшей игрой другого, так что могут дать трещину.

Рекомендуемая ставка: победа Австрии с форой (1) за 1.79.

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