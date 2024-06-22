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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Бельгия — Румыния: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Бельгия — Румыния 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Разван Марин, сборная Румынии.
Фото Global Look Press
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22 июня Бельгия попытается реабилитироваться после поражения в первом туре группового этапа. Соперник «красных дьяволов» — Румыния, которая лидирует в группе E после стартового матча. Также в квартете находятся Украина и Словакия. Матч состоится в Кельне на стадионе «Райн-Энерги» и начнется в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши. Прямую трансляцию с 21:00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
Румыния

Букмекеры считают Бельгию серьезным фаворитом: поставить на нее можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш Румынии доступен за 6.80 (13%), коэффициент на ничью заметно ниже — 4.70 (21%).

Непоражение «карпатских ребят» даже после яркой победы в первом туре над Украиной (3:0) предложено за внушительные 2.78.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают серьезное превосходство подопечных Доменико Тедеско:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 1:1 и 2:1 — за 7.40.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.88, опция «обе забьют — нет» дана за 1.97.

Комбинированный вариант на победу «красных дьяволов» и тотал больше 1.5 гола предложен за 1.75.

Евро-2024
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