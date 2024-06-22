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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Бельгия — Румыния: Лукаку наконец проснется и забьет на большом турнире

Прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Румыния 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ромелу Лукаку, сборная Бельгии.
Фото Global Look Press
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Неожиданный лидер группы E Румыния во втором туре группового этапа чемпионата Европы встретится с Бельгией, которая в первом туре сенсационно уступила Словакии (0:1). Игра пройдет 22 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне. Арбитр Шимон Марчиняк из Польши даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
Румыния

Букмекеры считают «красных дьяволов» серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш «карпатских ребят» доступен за 6.80 (13%), коэффициент на ничью заметно ниже — 4.70 (21%).

Непоражение румын даже после яркой победы в первом туре над Украиной (3:0) предложено за внушительные 2.78.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают серьезное превосходство подопечных Доменико Тедеско:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 1:1 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.88, опция «обе забьют — нет» дана за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Румыния

Командам по силам забить много. Румыны в первом туре трижды огорчили украинцев, а бельгийцы не забили только из-за дикого невезения — сразу два их мяча отменили после вмешательства ВАР. Кажется, пришло время реабилитироваться. Бельгия намного превосходит соперника в классе и просто не может проиграть во второй игре подряд — в таком случае шансы на плей-офф практически исчезнут. Вдобавок при Тедеско сборная выглядела очень стабильно — до старта Евро ни разу не уступила в 14 встречах.

Рекомендуемая ставка: Бельгия не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Евро-2024
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