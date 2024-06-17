Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Бельгия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Мартин Дубравка (сборная Словакии).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

17 июня состоится очередная игра на чемпионате Европы-2024: сборные Бельгии и Словакии сойдутся на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Встреча соперников по квартету Е начнется в 19.00 по московскому времени. Также в этой группе выступают Румыния и Украина. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

По мнению букмекеров, три очка достанутся сборной Бельгии: поставить на «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.50, это примерно 64% вероятности. Успех коллектива Франческо Кальцоны оценен котировкой 7.10 (14%). Ничья идет за 4.60 (22%).

Выигрыш команды Доменико Тедеско с форой (-1) ждет вас за 1.77. Обратный рынок на «соколов» имеется за 2.07.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Специалисты не уверены, что соперники огорчат друг друга: эта опция представлена за 1.95. На «обе забьют — нет» дали 1.88.

Криштиану Роналду (сборная Португалии). Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата

Накануне старта группового этапа соперники Кевин де Брейне и партнеры прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0). «Сухарь» бельгийцев можно взять за 2.10.

На то, что словаки отличатся хотя бы однажды, предложили коэффициент 1.75.

Эксперты считают, что счет откроют «красные дьяволы»: это событие оценили в 1.40. Результативный дебют в исполнении номинальных гостей идет за 3.35. Вариант «никто» — за 11.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Румыния — Украина: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире