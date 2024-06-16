17 июня Бельгия встретится со Словакией в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сборные попали в квартет Е, где также выступают Украина и Румыния.

Аналитики считают бельгийцев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш «соколов» оценен котировкой 7.10 (14%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.60 (22%).

На «обе забьют» дали 1.95, обратный рынок представлен за 1.88. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Верите в сенсацию? Непоражение Словакии можно взять за 2.60.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на успех «красных дьяволов»:

2:0 — за 7.00 ;

1:0 — за 7.50 ;

2:1 — за 8.50 .

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Словакия

Главный тренд на старте Евро-2024 — высокая результативность. В матче открытия Германия и Шотландия организовали шесть мячей на двоих, во всех встречах второго игрового дня тоже преодолели «верх» по взятиям ворот. Кевин де Брейне и компания готовы поддержать тенденцию: по итогам отборочной кампании «красные дьяволы» вошли в топ-6 самых забивных сборных с 22 голами. Столько же у Швейцарии с Англией, а больше них отличились только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Атака «соколов» оформила немногим меньше — 17 метких попаданий. Накануне старта группового этапа соперники как следует размялись: бельгийцы прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0), а словаки с одинаковым счетом (4:0) разгромили Сан-Марино и Уэльс. Теперь нападение обеих сборных готово сверкать и на турнире в Германии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.