Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Бельгия — Словакия: де Брейне и партнеры поддержат тренд высокой результативности Евро-2024

Прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

17 июня Бельгия встретится со Словакией в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сборные попали в квартет Е, где также выступают Украина и Румыния.

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

Аналитики считают бельгийцев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш «соколов» оценен котировкой 7.10 (14%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.60 (22%).

На «обе забьют» дали 1.95, обратный рынок представлен за 1.88. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Верите в сенсацию? Непоражение Словакии можно взять за 2.60.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на успех «красных дьяволов»:

  • 2:0 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50.
Флоринел Коман. Румыния — Украина: команда Реброва отличилась в обоих матчах накануне Евро

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Словакия

Главный тренд на старте Евро-2024 — высокая результативность. В матче открытия Германия и Шотландия организовали шесть мячей на двоих, во всех встречах второго игрового дня тоже преодолели «верх» по взятиям ворот. Кевин де Брейне и компания готовы поддержать тенденцию: по итогам отборочной кампании «красные дьяволы» вошли в топ-6 самых забивных сборных с 22 голами. Столько же у Швейцарии с Англией, а больше них отличились только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Атака «соколов» оформила немногим меньше — 17 метких попаданий. Накануне старта группового этапа соперники как следует размялись: бельгийцы прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0), а словаки с одинаковым счетом (4:0) разгромили Сан-Марино и Уэльс. Теперь нападение обеих сборных готово сверкать и на турнире в Германии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Журналист Карлсон заявил о глупости вице-президента США Харрис
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Румыния — Украина: команда Реброва отличилась в обоих матчах накануне Евро