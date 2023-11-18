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Белоруссия — Андорра: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сборная Белоруссии перед матчем со Швейцарией.
Фото Официальный сайт сборной Белоруссии
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18 ноября Белоруссия и Андорра сойдутся в матче квалификации Евро-2024 — обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира, занимая два последних места в группе I. Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Суса Ференц» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Булат Сариев из Казахстана. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 20:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Андорра

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57, вероятность — примерно 62%. Триумф гостей оценен в 7.12 (13%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.66 (25%).

В первом круге Андорра в матче с белорусами удержала нулевую ничью. Рынок на непоражение гостей в предстоящей схватке предложен за 2.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 — за 4.40;

• 2:0 — за 5.47;

• ничья 0:0 — за 5.55.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.57, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок «обе забьют» идет за 2.74, обратный вариант можно взять за 1.46.

Тренировка сборной Уэльса. Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра

Андорра — одна из слабейших команд Европы. За восемь туров сборная отличилась всего три раза и заработала два очка — вырвала ничьи с Косово (1:1) и Белоруссией (0:0). «Белые крылья» же после трех поражений на старте неплохо смотрелись: в оставшихся пяти матчах победили Косово (2:1) и заработали по ничьей с лидерами группы Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.04.

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