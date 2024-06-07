Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
7 июня сборная России проведет очередной товарищеский матч, соперник — Белоруссия. Команды встретятся на минском стадионе «Динамо», начало игры — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 19.30 мск.
Букмекеры видят сборную России серьезным фаворитом: ее победа предложена с котировкой 1.50, вероятность исхода — приблизительно 65%. Коэффициент на успех белорусов — 7.00 (13%). Даже «мирный» исход дан за гораздо более реалистичные 4.30 (22%).
Вероятность того, что Белоруссия не уступит, оценена в 2.66.
Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, исхода противостояния намекают на превосходство гостей:
• 1:0 — за 5.40;
• 2:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.
Поставить на обмен забитыми голами можно за 2.03, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.75.
Рынок на то, что сборная России отличится в каждом из таймов, предложен с привлекательной котировкой 2.41.