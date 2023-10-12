Белоруссия

12 октября сборная Белоруссии в седьмом туре квалификации Евро-2024 на арене «Суса Ференц» в Будапеште сыграет с Румынией. Стартовый свисток норвежского арбитра Эспена Эскоса прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI. Трансляция начнется в 21.35 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, фаворитом встречи считается Румыния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 3.91 (25%), успех Белоруссии — за 6.14 (12%).

Вариант «ничья или триумф хозяев» предложен за 2.39.

На гол команды Карлоса Алоса Феррера котировка — 1.83. Если считаете, что она не забьет, возьмите это условие за 1.91.

В трех последних очных матчах Румыния неизменно забивала в ворота Белоруссии не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.82, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.12, ТМ 2.5 — в 1.73.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 2.16, на условие «обе забьют — нет» — 1.65.

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