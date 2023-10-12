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Сегодня, 17:25

Белоруссия — Румыния: прогноз на матч квалификации Евро-2024 12 октября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Румыния 12 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Валентин Михэйлэ.
Фото Getty Images
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12 октября сборная Белоруссии проведет очередной матч в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Игра седьмого тура с Румынией пройдет на нейтральном поле — на арене «Суса Ференц» в Будапеште. Стартовый свисток норвежского арбитра Эспена Эскоса прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 окт, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Румыния

Румыния — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Хотя «цыплята» сыграют в гостях, на их победу можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.91 (25%), успех Белоруссии — за 6.14 (12%).

Вариант «ничья или триумф хозяев» (он же 1Х) предложен за 2.39.

В трех последних очных матчах Румыния неизменно забивала в ворота Белоруссии не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.82, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.12, ТМ 2.5 — 1.73.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 2.16, на условие «обе забьют — нет» — 1.65.

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Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Румыния

Сборная Румынии здорово стартовала в отборе и идет второй в группе I следом за Швейцарией. На счету команды Эдварда Йорденеску 12 очков (три победы и три ничьи), у лидера — 14. На третьей позиции идет Израиль (11 баллов). Румынам очень нужна победа, чтобы отсечь белорусов от борьбы за попадание на Евро и оторваться от израильтян, чей ближайший матч перенесен.

В первом круге Румыния достаточно легко обыграла Белоруссию дома, пропустив единственный мяч на 86-й минуте (2:1). В той встрече «цыплята» нанесли 20 ударов по воротам соперника, вынуждая его нервничать. Но и гости старались отвечать, четырежды попав в створ из 10 попыток.

Ближайший матч пройдет на нейтральном поле, так что у белорусов не будет преимущества. При этом обе команды наверняка сыграют агрессивно: номинальным хозяевам нечего терять, а румынам нельзя терять очки в игре с середняком группы.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.50.

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