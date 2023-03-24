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Белоруссия — Швейцария: прогноз на матч квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Швейцария 25 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тренировка сборной Швейцарии.
Фото Global Look Press
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25 марта в сербском Нови-Саде состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Белоруссия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Караджордже». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
25 мар, 20:00. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Белоруссия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на победу Швейцарии можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 80% вероятности. Успех Белоруссии доступен с котировкой 15.0 (5%), ничья идет за 6.20 (15%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев принесет выигрыш в 15 000 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Вероятность увидеть голы от обоих коллективов оценена в 2.35, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.60.

Белоруссия еще ни разу не отличалась в играх против Швейцарии. Поставить на долгожданный мяч в ворота «крестоносцев» можно за 2.20.

Наиболее вероятный результат поединка, по версии PARI, — триумф Швейцарии 2:0. Этот исход идет за 5.50.

Сборная Сербии. Сербия — Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Швейцария

Белоруссия в прошлом году праздновала победы только в товарищеских встречах — с Индией, Бахрейном и Сирией. Но не выиграла ни одного официального поединка. В Лиге наций команда Георгия Кондратьева отдала три игры и еще три свела вничью, забив в шести матчах всего три мяча.

В то же время Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира из сложнейшей группы с Бразилией, Сербией и Камеруном, но в 1/8 финала крупно уступила Португалии (1:6). Правда, в 2022-м швейцарцы успели обыграть команду Роналду в Лиге наций (1:0), а еще взяли верх над Испанией (2:1) и Чехией (2:1).

Мурат Якин собрал крепкую команду, которая добивается результатов против грандов, не говоря о явных аутсайдерах вроде Белоруссии. Команды бились друг с другом трижды — «крестоносцы» всухую выиграли все поединки, и вряд ли сейчас что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) гола за 1.63.

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Сборная Швейцарии по футболу
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