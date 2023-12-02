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Бенеил Дариуш — Арман Царукян: где смотреть бой UFC 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Бенеил Дариуш — Арман Царукян 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 декабря в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, штат Техас, США, пройдет турнир UFC on ESPN 52. В главном поединке россиянин Арман Царукян сразится с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бой начнется примерно в 5.30 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что бой завершится в пользу Царукяна. На победу Армана можно поставить за 1.34, вероятность его успеха — примерно 75%. Триумф Дариуша оценен в 3.25 (24%), ничья — в 60.0 (1%).

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Досрочная виктория российского бойца доступна за 2.04, а его соперника — за 5.75. На то, что бой не завершится решением судей, котировка — 1.66.

Эксперты считают, что поединок завершится в пятом раунде или судейским решением. На этот исход выставлен самый скромный коэффициент — 2.90.

Если победителя определят судьи, то сыграет ставка за 2.15. Если триумфатором решением людей с листочками станет Царукян, пройдет пари за 2.85. А если Дариуш — то 6.00.

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Прогнозы на спорт
Арман Царукян
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