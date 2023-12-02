3 декабря в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, штат Техас, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52, в главном поединке которого российский боец Арман Царукян сразится с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бои главного карда начнутся в 3.00 по московскому времени, восьмой и четвертый номера легкого дивизиона выйдут в клетку приблизительно в 5.30 мск. Посмотреть схватку в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Царукяну, на победу которого можно поставить за 1.34. Вероятность успеха российского бойца — примерно 75%. Триумф Дариуша предложен за 3.25 (24%), ничья — за 60.0 (1%).

Досрочный успех Армана идет за 2.04, Бенеила — за 5.75. На то, что бой не завершится решением судей, котировка — 1.66.

Можете выбрать один из вариантов того, как именно и в чью пользу окончится бой:

болевым/удушающим/добровольной сдачей за Царукяном — 11.0, за Дариушем — 13.0;

KO/TKO/дисквалификацией за Арманом — 2.38, за его соперником — 8.00.

Эксперты считают, что поединок завершится в пятом раунде или судейским решением. Это наиболее вероятный исход за 2.90.

Прогноз и ставка на матч Бенеил Дариуш — Арман Царукян

Дариуш до июня этого года шел на серии из восьми побед и мог стать одним из претендентов на титульный поединок с Махачевым, но проиграл Оливейре и ушел в тень. Причем уступил американец разгромно — напропускал уже в первом раунде.

Для Царукяна, который закрыл поражение от Гамрота победами над Исмагуловым и Силвой, бой с Дариушем очень важен. Россиянин в случае победы вполне может рассчитывать на подъем в рейтинге и через поединок-два выйти на чемпиона. Но нужно не просто одолеть соперника, а сделать это ярко, на что Арман способен.

Российский боец моложе на семь лет и обладает очень могучим ударом, а также высокой выносливостью. А вот Бенеилу последнего сильно не хватает. Учитывая, что бой будет пятираундовым, высока вероятность, что во второй половине Царукян получит серьезное преимущество, которое обязан реализовать — челюсть у американца, как показал Оливейра, отнюдь не титановая.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Царукяна за 2.04.

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