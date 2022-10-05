5 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы Н — «ПСЖ» и «Бенфика». Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», стартовый свисток испанца Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, парижане — серьезные фавориты встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев доступен за 4.50 (21%), на ничью предложена котировка 4.40 (22%).

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«Бенфика» еще ни разу не проиграла в этом сезоне: из 14 матчей во всех турнирах «орлы» лишь однажды потеряли очки — скатали нулевую ничью с «Виторией Гимарайнш» в последнем туре чемпионата Португалии. Считаете, что коллектив из Лиссабона не уступит и «ПСЖ»? Поставить на это можно с коэффициентом 2.17.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «ПСЖ» 2:1 идет за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.10;

• успех гостей 2:0 — за 9.80.

Команды оформили по две победы в первых двух турах и неплохо проявили себя в атаке: «Бенфика» настреляла четыре забитых мяча, «ПСЖ» — пять. Во всех турнирах только у «орлов» оказался один матч без голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.54, обратный рынок оценен в 2.48. Сухой матч в этой ЛЧ пока провела только «Бенфика» — обыграла «Маккаби» (2:0), в остальных встречах «орлов» и парижан отличались оба соперника.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 3.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.70.