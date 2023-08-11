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«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 11 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Манчестер Сити» 11 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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11 августа матчем «Бернли» и «Манчестер Сити» стартует новый сезон АПЛ. Игра пройдет на арене «Терф Мур», стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
11 авг, 22:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Манчестер Сити» наберет первые три очка в чемпионате. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.43 (18%), успех «Бернли» — за 8.75 (10%).

Если хозяева сенсационно победят, ставка в 1000 рублей на них обернется шикарным выигрышем в 8750 рублей.

Можете подстраховать бордовых: условие 1Х предложено за 3.30, Ф1(+1.5) — 1.86. Если же считаете, что «Сити» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф2(-1.5) за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30. В последних трех матчах АПЛ между командами не забивалось и трех голов.

«Сити» не пропустил от «Бернли» в десяти из 11 предыдущих встречах. На отсутствие гола хозяев можно поставить за 2.00.

Вариант «обе забьют» идет за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Эксперты убеждены, что Эрлинг Холанн откроет счет голам в новом сезоне АПЛ: на его результативный удар выставлена котировка 1.50.

На два и более забитых «Сити» мяча коэффициент — 1.45, на три и более — 2.25.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

«Бернли» — самый удобный для «Сити» соперник в АПЛ в последние годы. С 2016-го «горожане» выиграли у бордовых 14 из 15 матчей с общим счетом 52:5. В среднем на этом отрезке в ворота аутсайдера влетало по 3.46 мяча за игру. Причем с 2010 года клуб из Ланкашира всего раз забил манчестерцам более одного гола за 90 минут.

Восемь последних встреч завершились победами «Ман Сити» с разницей минимум в два мяча. Буквально все указывает на то, что такая же разница будет и на этот раз. Тем более коэффициент на это событие очень приятный.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) мяча за 2.02.

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