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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: Онана не убережет ворота даже против предпоследней команды АПЛ

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» 23 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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23 сентября «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Бернли» в шестом туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 22:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: успех «красных дьяволов» оценили коэффициентом 2.40, это около 39% вероятности. На викторию «Бернли» предложили котировку 2.84 (35%). На «мирный» результат — 3.74 (26%).

Соперники не пробили «верх» по голам в половине из шести прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.56, обратный рынок — за 2.30. На старте сезона «Юнайтед» лишь раз сыграл на ноль — в первом туре АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0). Бордовые не отличились только однажды — в поединке против «Манчестер Сити» (0:3).

Манкунианцы пропустили минимум дважды за 90 минут в пяти матчах подряд. Индивидуальный тотал «Бернли» выше 1.5 точного удара доступен за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

В сентябре «дьяволы» не выиграли еще ни разу — у парней Эрика тен Хага три поражения с общим счетом 5:10. На старте сезона «МЮ» лишь однажды не пропустил — в первом туре против «Вулверхэмптона» (1:0). В остальных встречах во всех соревнованиях ворота Андре Онаны поражали как минимум дважды за 90 минут. «Бернли» пока не очень успешен в плане набора очков, зато в четырех матчах подряд не ушел с поля без гола. Оборона манкунианцев находится в таком состоянии, что вряд ли готова прервать эту серию.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» забьет больше одного мяча за 1.81 (если бордовые оформят один гол, случится возврат).

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ФК Манчестер Юнайтед
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