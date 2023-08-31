31 августа «Динамо Киев» приедет в гости к «Бешикташу» для ответного поединка отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», соперников рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Начало матча — в 21.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая игра завершилась в пользу команды из Турции (3:2).

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу черно-белых можно взять с коэффициентом 1.49, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за 6.43 (15%).

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Аналитики практически уверены в проходе «Бешикташа» в следующий раунд и дали на это событие 1.06. Участие коллектива Мирчи Луческу в группе Лиги конференций предложили с котировкой 8.75.

Лишь один из пяти матчей «черных орлов» в квалификации ЛК не пробил «верх» по голам — в ответке с «Тираной» в Албании не хватило одного точного выстрела (2:0). Тотал больше 2.5 мяча в поединке с киевлянами оценили в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Обмен результативными ударами представлен за 1.81, обратный рынок — за 1.99. В текущем отборе турецкий клуб сыграл на «ноль» лишь однажды, «Динамо» — ни разу.

Триумф черно-белых с форой (-1) идет за 1.76. Если предполагаете, что бело-синие навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 2.08.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога встречи указывают на викторию «Бешикташа»:

Прогноз и ставка на матч «Бешикташ» — «Динамо Киев»

В первой встрече бело-синие дважды проявили характер и были очень близки к тому, чтобы прервать победную серию «черных орлов» в квалификации Лиги конференций, но надежды на ничью рухнули на четвертой компенсированной минуте. Перешедший из ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ» и принес новому клубу пятую викторию в отборе подряд. Шансы киевлян на камбэк в ответной игре видятся чисто номинальными: ранее на «Водафон Парк» парни Шенола Гюнеша прихлопнули «Тирану» (3:1) с «Нефтчи» (2:1) и вряд ли позволят себе расслабиться в одном шаге от выхода в групповой этап.

Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» и ТБ 2.5 за 1.98.

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