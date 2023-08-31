Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
31 августа «Динамо Киев» приедет в гости к «Бешикташу» для ответного поединка отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», соперников рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Начало матча — в 21.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая игра завершилась в пользу команды из Турции (3:2).
В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу черно-белых можно взять с коэффициентом 1.49, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за 6.43 (15%).
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Аналитики практически уверены в проходе «Бешикташа» в следующий раунд и дали на это событие 1.06. Участие коллектива Мирчи Луческу в группе Лиги конференций предложили с котировкой 8.75.
Лишь один из пяти матчей «черных орлов» в квалификации ЛК не пробил «верх» по голам — в ответке с «Тираной» в Албании не хватило одного точного выстрела (2:0). Тотал больше 2.5 мяча в поединке с киевлянами оценили в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.
Обмен результативными ударами представлен за 1.81, обратный рынок — за 1.99. В текущем отборе турецкий клуб сыграл на «ноль» лишь однажды, «Динамо» — ни разу.
Триумф черно-белых с форой (-1) идет за 1.76. Если предполагаете, что бело-синие навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 2.08.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога встречи указывают на викторию «Бешикташа»:
В первой встрече бело-синие дважды проявили характер и были очень близки к тому, чтобы прервать победную серию «черных орлов» в квалификации Лиги конференций, но надежды на ничью рухнули на четвертой компенсированной минуте. Перешедший из ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ» и принес новому клубу пятую викторию в отборе подряд. Шансы киевлян на камбэк в ответной игре видятся чисто номинальными: ранее на «Водафон Парк» парни Шенола Гюнеша прихлопнули «Тирану» (3:1) с «Нефтчи» (2:1) и вряд ли позволят себе расслабиться в одном шаге от выхода в групповой этап.
Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» и ТБ 2.5 за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -