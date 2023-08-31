Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Бешикташ» — «Динамо Киев»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо Киев» 31 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Бешикташ».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

31 августа «Динамо Киев» приедет в гости к «Бешикташу» для ответного поединка отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», соперников рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Начало матча — в 21.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая игра завершилась в пользу команды из Турции (3:2).

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. Vodafone Park (Стамбул)
Бешикташ
Динамо К

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу черно-белых можно взять с коэффициентом 1.49, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за 6.43 (15%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз? Ставка в 1000 рублей на бело-синих в случае их выигрыша обернется выплатой в 6430 рублей.

Аналитики практически уверены в проходе «Бешикташа» в следующий раунд и дали на это событие 1.06. Участие коллектива Мирчи Луческу в группе Лиги конференций предложили с котировкой 8.75.

Лишь один из пяти матчей «черных орлов» в квалификации ЛК не пробил «верх» по голам — в ответке с «Тираной» в Албании не хватило одного точного выстрела (2:0). Тотал больше 2.5 мяча в поединке с киевлянами оценили в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Обмен результативными ударами представлен за 1.81, обратный рынок — за 1.99. В текущем отборе турецкий клуб сыграл на «ноль» лишь однажды, «Динамо» — ни разу.

Триумф черно-белых с форой (-1) идет за 1.76. Если предполагаете, что бело-синие навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 2.08.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога встречи указывают на викторию «Бешикташа»:

  • 2:0 — за 6.73;

  • 2:1 — за 7.46;

  • 1:0 — за 7.50.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Жиру, Леау и Пулишич ударно начали сезон. Но в Риме «Милану» не бывает просто

Прогноз и ставка на матч «Бешикташ» — «Динамо Киев»

В первой встрече бело-синие дважды проявили характер и были очень близки к тому, чтобы прервать победную серию «черных орлов» в квалификации Лиги конференций, но надежды на ничью рухнули на четвертой компенсированной минуте. Перешедший из ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ» и принес новому клубу пятую викторию в отборе подряд. Шансы киевлян на камбэк в ответной игре видятся чисто номинальными: ранее на «Водафон Парк» парни Шенола Гюнеша прихлопнули «Тирану» (3:1) с «Нефтчи» (2:1) и вряд ли позволят себе расслабиться в одном шаге от выхода в групповой этап.

Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» и ТБ 2.5 за 1.98.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Киев)
Обсудить
Читайте также
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
ФСБ сообщила о задержании диверсантов в Брянской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

БАТЭ — «Балкани»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года