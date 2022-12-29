29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сойдутся набравшие одинаковое количество очков «Бетис» и «Атлетик». У команд по 24 балла, шестое и четвертое места в таблице соответственно. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру 40-летний арбитр Алехандро Хосе Эрнандес.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Атлетику» — на его победу можно поставить за 2.75, это приблизительно 37% вероятности исхода. Успех «Бетиса» идет за максимально близкие 2.80 (36%), ничья — за 3.20 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3200 рублей, а чистая прибыль — 2200 рублей.

Можете взять триумф одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.

Эксперты не верят, что команды покажут яркий футбол, поэтому тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.14. ТМ 2.5 можно оформить за 1.76.

12 из 17 мячей в этом сезоне «Бетис» забил дома (1.71 за игру). На то, что белые пробьют «Атлетик» дважды, котировка — 2.60.

В шести последних матчах между командами не было пенальти. Пора? 11-метровый идет за 2.95, его отсутствие — за 1.37.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — 6.10;

1:0 в пользу «Атлетика» — 7.40;

такой же исход в пользу «Бетиса» — 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Атлетик»

Эти команды зачастую играют не очень результативно — шесть из десяти последних закончились «низом» по голам. А где небольшое количество голов, там обычно случаются ничьи в таймах. Например, в четырех предыдущих встречах соперники завершили «миром» хотя бы одну 45-минутку. Ближайший матч вряд ли станет исключением.

Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.52.