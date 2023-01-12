Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
12 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в каталонцев. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.80 (20%), успех «Бетиса» — за 6.60 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.
Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.
В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).
Аналитики ожидают обмена голами, вариант «обе забьют» идет за 1.78.
Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.64.
«Бетис» забивал «Барселоне» в семи из десяти прошедших личных встреч. Гол зелено-белых можно взять за 1.58.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.30;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 7.90.