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Сегодня, 17:15

«Бетис» — «Барселона»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
Артем Белинин
Педри.
Фото Global Look Press
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12 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в каталонцев. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.80 (20%), успех «Бетиса» — за 6.60 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.

В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).

Аналитики ожидают обмена голами, вариант «обе забьют» идет за 1.78.

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Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.64.

«Бетис» забивал «Барселоне» в семи из десяти прошедших личных встреч. Гол зелено-белых можно взять за 1.58.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.30;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.90.

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