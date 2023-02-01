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Сегодня, 11:15

«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года
Артем Белинин
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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Роберт Левандовски. «Бетис» — «Барселона»: возвращение Левандовски сполна компенсирует потерю Дембеле

1 февраля в 17-м туре ла лиги сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Бенито Вильямарин», в прямом эфире посмотреть его можно будет по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
01 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.71, это примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Бетиса» — за 5.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2.20.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.43, Ф2(-1.5) — за 3.00.

Эксперты ждут результативной встречи, «верх» по голам оценили в 1.87.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи —1:0 в пользу каталонцев за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

Каталонцы еще не проигрывали после чемпионата мира — успешная серия длится 11 матчей (восемь побед и три ничьи). Да и с «Бетисом» они играют отлично — победили в семи из десяти прошедших личных встреч, а на выезде праздновали викторию пять раз подряд. Эта статистика говорит о многом, а ведь Хави теперь может рассчитывать на Левандовски. Наверняка это тоже сыграет свою роль в победе «блауграны».

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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