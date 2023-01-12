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Сегодня, 13:15

«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
Артем Белинин
Ансу Фати в матче против «Атлетико».
Фото Global Look Press
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12 января «Барселона» будет пробиваться в финал Суперкубка Испании — на пути у нее встанет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ мало верит в «Бетис». Поставить на него можно за 6.60, это примерно 15% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (20%), победа «Барселоны» предложена за 1.50 (65%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.

В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).

Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.

Будет ли в игре пенальти? Эксперты дают на это котировку 2.75. Поставить на красную карточку можно за 4.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу каталонцев за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

«Бетис» — достойный соперник для «Барселоны» в полуфинале. Зелено-белые в последние годы регулярно сопротивляются каталонцам и частенько огорчают защиту. В прошедших десяти личных встречах «Бетис» пять раз забивал «Барсе» два и больше мяча, а семь раз был обмен голами. На победу севильцам расчитывать не стоит — в этом сезоне «Барса» уступала только топовым командам. Но устроить голевую перестрелку команды способны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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