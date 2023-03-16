16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» сойдется с «Манчестер Юнайтед». Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев. Вторая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться с 20.30 мск на сайте matchtv.ru. Главным арбитром назначен серб Срджан Йованович.

Букмекерская компания Olimpbet считает «МЮ» фаворитом поединка. На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 2.12, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех «Бетиса» доступен за 3.53 (27%), ничья — за близкие 3.58 (26%).

Ставка в 1000 рублей в случае триумфа хозяев принесет приятные 3530 рублей, а чистая прибыль составит 2530 рублей.

Считаете, что на этот раз испанцы выступят значительно лучше? Вариант «Бетис» не проиграет» идет за 1.77.

«Верх» по голам прошел в семи из десяти последних матчей «МЮ», у «Бетиса» — в шести из десяти. ТБ 2.5 доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Красные дьяволы» очень хороши в атаке — забили два и более мяча в 13 из 15 предыдущих встреч во всех турнирах. Поэтому разумно присмотреться к варианту ИТБ2 (1.5) за 2.07.

Обмен голами предложено оформить за неплохие 1.75, условие «обе забьют — нет» — за 2.09.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.51.