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Сегодня, 14:15

«Бетис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Реал» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Реала» в матче с «Барселоной».
Фото Global Look Press
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«Реал» в 16-м туре ла лиги отправится на выезд к неуступчивому «Бетису», который располагается на шестой строчке. Команды сойдутся 9 декабря в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Карло Анчелотти: поставить на победу гостей можно за коэффициент 1.83, вероятность — приблизительно 53%. Успех зелено-белых предложен за 4.15 (23%) — это наименее реальный итог поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

«Бетис» идет в чемпионате на 10-матчевой серии без поражений. На то, что подопечные Мануэля Пеллегрини не проиграют и в предстоящем поединке, можно поставить за 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 7.06;

• победы «Реала» 1:0 и 2:1 — за 8.50;

Игроки &laquo;Реала&raquo;. «Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 можно взять за 2.09.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный рынок доступен с котировкой 2.15.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93.

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