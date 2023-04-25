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«Бетис» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
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25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» прибудет в гости к «Бетису». Встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

У гостей больше шансов на победу, считают аналитики. На выигрыш «Сосьедада» предложено ставить за 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Успех «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на викторию хозяев принесет 3180 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не уступил в шести недавних матчах против бело-голубых. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

«Сосьедад» не забил команде Мануэля Пеллегрини в четырех поединках кряду. На продолжение безголевой серии от Иманола Альгвасиля и компании доступна котировка 3.28.

В двух последних очных встречах соперники не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 оценен в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.66.

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Самый вероятный автор забитого мяча — нападающий баскского клуба Александр Сёрлот. На то, что норвежец отличится, дан коэффициент 2.90.

В четырех поединках подряд оппоненты не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Аналитики называют результативную ничью 1:1 наиболее возможным итогом встречи. На этот счет предложен коэффициент 6.24.

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ФК Реал Сосьедад
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