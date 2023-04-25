Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хоакин («Бетис»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

25 апреля «Реал Сосьедад» приедет в гости к «Бетису» в 31-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

Аналитики считают фаворитами гостей. На успех «Сосьедада» предложен коэффициент 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Триумф «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет 3330 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не проиграл бело-голубым в шести матчах подряд. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

В двух последних очных встречах команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.66.

В четырех поединках кряду соперники не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Наиболее вероятный исход противостояния — 1:1. На этот счет предложен коэффициент 6.24.

&laquo;Реал&raquo;. «Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Севильцы и бело-голубые сойдутся в битве за последнюю путевку в Лиге чемпионов: команда Мануэля Пеллегрини отстает от идущего четвертым «Сосьедада» на шесть очков. Поэтому стоит ждать атакующей игры и агрессивной борьбы с инициативой от «Бетиса».

Зелено-белые в последнее время крепко выступают дома: в пяти встречах уступили лишь однажды, победили трижды, а еще одну ничью выбили аж у мадридского «Реала». В то же время «Сосьедад» на данном отрезке поплыл в гостевых поединках: парни Иманола Альгвасиля не выиграли пять раз подряд.

Кроме родных трибун, повышенной мотивации и неудачных результатов бело-голубых при чужих фанатах в последнее время, в пользу «Бетиса» говорит история противостояния. Севильцы не уступили в шести предыдущих матчах, не пропустили в четырех из них и отличились в пяти случаях из семи прошлых. Но, несмотря на спад, Альгвасиль и компания в четверке лучших команд Испании по игре на выезде. Поэтому стоит подстраховаться и взять 1Х.

Рекомендуемая ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года