25 апреля «Реал Сосьедад» приедет в гости к «Бетису» в 31-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики считают фаворитами гостей. На успех «Сосьедада» предложен коэффициент 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Триумф «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет 3330 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не проиграл бело-голубым в шести матчах подряд. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

В двух последних очных встречах команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.66.

В четырех поединках кряду соперники не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Наиболее вероятный исход противостояния — 1:1. На этот счет предложен коэффициент 6.24.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Севильцы и бело-голубые сойдутся в битве за последнюю путевку в Лиге чемпионов: команда Мануэля Пеллегрини отстает от идущего четвертым «Сосьедада» на шесть очков. Поэтому стоит ждать атакующей игры и агрессивной борьбы с инициативой от «Бетиса».

Зелено-белые в последнее время крепко выступают дома: в пяти встречах уступили лишь однажды, победили трижды, а еще одну ничью выбили аж у мадридского «Реала». В то же время «Сосьедад» на данном отрезке поплыл в гостевых поединках: парни Иманола Альгвасиля не выиграли пять раз подряд.

Кроме родных трибун, повышенной мотивации и неудачных результатов бело-голубых при чужих фанатах в последнее время, в пользу «Бетиса» говорит история противостояния. Севильцы не уступили в шести предыдущих матчах, не пропустили в четырех из них и отличились в пяти случаях из семи прошлых. Но, несмотря на спад, Альгвасиль и компания в четверке лучших команд Испании по игре на выезде. Поэтому стоит подстраховаться и взять 1Х.

Рекомендуемая ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1.62.