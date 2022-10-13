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«Бетис» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Игроки «Ромы».
Фото Global Look Press

13 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы сойдутся два топовых соперника — «Бетис» и «Рома». Матч пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», время начала — 19.45 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа C
13 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Рома

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Бетиса» можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш «Ромы» предложен с котировкой 2.80 (35%), ничья идет за 3.60 (27%).

Ждете вторую подряд победу зелено-белых? Ставка в 1000 рублей на победу «Бетиса» при благополучном исходе принесет 2550 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Бетиса» 1:0 — за 8.20;

• успех гостей с таким же счетом — за 8.60.

Команды встречались неделю назад, тогда сильнее оказался «Бетис» (2:1). Команда Жозе Моуринью вообще не лучшим образом стартовала на групповом этапе Лиги Европы — проиграла в двух из трех матчей. Считаете, что на этот раз римляне не уступят? Поставить на это можно с коэффициентом 1.55.

Зелено-белые в каждом туре группового этапа забивали минимум два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.32, ИТМ1 (1.5) — за 1.61.

«Рома» тоже забивала в каждом матче, но лишь раз — больше одного гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.45, ИТМ2 (1.5) — в 1.55.

Рынок на гол от обеих команд доступен за 1.75, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Бетис» — «Рома»: Моуринью не помешает даже травма Дибалы

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года

У обеих команд травмированы важные игроки атаки: у римлян отсутствует Пауло Дибала, у андалусийцев — Хуанми. При этом в составах остались хорошие нападающие, а сами коллективы неплохо действуют в атаке: «Бетис» в трех из последних пяти игр оформил минимум два забитых мяча, «Рома» вонзила минимум два в четырех из шести последних встреч. В Лиге Европы соперники забивали в каждом туре, а не пропустили только в играх с главным аутсайдером группы — финским ХИКом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Рома
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