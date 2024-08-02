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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Бэйцзынь Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»: Слуцкий снова не проиграет в чемпионате?

Прогноз на матч чемпионата Китая «Бэйцзынь Гоань» — «Шанхай Шеньхуа» 4 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Леонид Слуцкий, главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
Фото Getty Images
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Команда Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» в очередном матче чемпионата Китая отправится на выезд к «Бэйцзынь Гоань». Игра на «Стадионе Трудящихся» в Пекине пройдет 4 августа и начнется в 14.35 по московскому времени. В России ее официально не транслируют.

Китай. Суперлига. 21-й тур
04 авг, 14:35. Workers Stadium (Пекин)
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шэньхуа

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с котировкой 1.88, вероятность этого исхода — приблизительно 51%. Выигрыш хозяев предложен за 3.75 (25%), коэффициент на «мирный» результат практически не отличается — 3.80 (24%).

В первом круге команды сыграли вничью (1:1). Поставить на то, что «Бэйцзынь» вновь как минимум не уступит, можно за 1.89.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство команды Слуцкого:

  • 1:1 — за 6.20;

  • 1:0 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.67, обратный вариант доступен за 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Бэйцзынь Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»

Команда Слуцкого не проиграла ни один из 21 матча чемпионата и ожесточенно борется за золото с «Шанхай Порт», который оторвался на два очка. К предстоящей игре «Шанхай Шеньхуа» подошел после семи побед в чемпионате с общим счетом 21:2, шесть из них — сухие. «Бэйцзынь» же находится не в форме, хотя и сохраняет четвертую строчку. В четырех предыдущих турах команда потерпела три поражения.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.82.

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