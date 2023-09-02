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Сегодня, 10:20

Безумство храбрых: PARI и «Пари НН» представили альтернативную форму с цитатами Максима Горького

Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин
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Футбольный клуб «Пари НН» и его генеральный партнер, букмекерская компания PARI, представили альтернативный стильный комплект формы на сезон-2023/24. Он посвящен 155-летию писателя Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. Эта же цветовая гамма выбрана для клубной эмблемы, в которую интегрирован логотип PARI. Дизайнеры украсили джерси контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат Горького.

Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин

Создатели формы нанесли на футболки и другие элементы, отсылающие к юбилею и творчеству Горького. В частности, на воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов — его цитату: «Безумство храбрых, вот мудрость жизни!». В «Пари НН» выбрали эту строчку своим слоганом на сезон.

PARI и «Пари НН» представили новую форму на центральных улицах Нижнего Новгорода. Болельщики команды и местные жители увидели гигантские джерси с цитатами Горького на главных улицах города.

«Мы уже не первый раз проводим в Нижнем Новгороде яркие перформансы для местных жителей. Это один из самых красивых городов России с богатой историей. Он прочно ассоциируется с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки. Уверен, нижегородцы их полюбят. Верю, что новая форма принесет клубу удачу в новом сезоне», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Фото Дмитрий Рогожкин
Фото Дмитрий Рогожкин

Игроки «Пари НН» уже оценили новый стиль на фотосессии, приуроченной к релизу игровых комплектов и коллекции мерча. Впервые в новой форме команда сыграет перед своими болельщиками в субботу, 2 сентября. В этот день в матче седьмого тура РПЛ «Пари НН» на своем поле встретится с казанским «Рубином».

В прошлом сезоне РПЛ PARI и «Пари НН» уже презентовали игровую форму и коллекцию мерча с уникальным дизайном, вдохновленным главной городской достопримечательностью — Стрелкой.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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