Безумство храбрых: PARI и «Пари НН» представили альтернативную форму с цитатами Максима Горького

Футбольный клуб «Пари НН» и его генеральный партнер, букмекерская компания PARI, представили альтернативный стильный комплект формы на сезон-2023/24. Он посвящен 155-летию писателя Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. Эта же цветовая гамма выбрана для клубной эмблемы, в которую интегрирован логотип PARI. Дизайнеры украсили джерси контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат Горького.

Фото Дмитрий Рогожкин

Фото Дмитрий Рогожкин

Создатели формы нанесли на футболки и другие элементы, отсылающие к юбилею и творчеству Горького. В частности, на воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов — его цитату: «Безумство храбрых, вот мудрость жизни!». В «Пари НН» выбрали эту строчку своим слоганом на сезон.

PARI и «Пари НН» представили новую форму на центральных улицах Нижнего Новгорода. Болельщики команды и местные жители увидели гигантские джерси с цитатами Горького на главных улицах города.

«Мы уже не первый раз проводим в Нижнем Новгороде яркие перформансы для местных жителей. Это один из самых красивых городов России с богатой историей. Он прочно ассоциируется с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки. Уверен, нижегородцы их полюбят. Верю, что новая форма принесет клубу удачу в новом сезоне», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Фото Дмитрий Рогожкин

Фото Дмитрий Рогожкин

Игроки «Пари НН» уже оценили новый стиль на фотосессии, приуроченной к релизу игровых комплектов и коллекции мерча. Впервые в новой форме команда сыграет перед своими болельщиками в субботу, 2 сентября. В этот день в матче седьмого тура РПЛ «Пари НН» на своем поле встретится с казанским «Рубином».

В прошлом сезоне РПЛ PARI и «Пари НН» уже презентовали игровую форму и коллекцию мерча с уникальным дизайном, вдохновленным главной городской достопримечательностью — Стрелкой.