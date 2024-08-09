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Благотворительная программа «ДоброFON» стала партнером инклюзивного забега «Без границ»

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В воскресенье, 11 августа, в Измайловском парке пройдет традиционный забег «Без границ», организованный фондом «Спорт для Жизни» при поддержке благотворительной компании «ДоброFon». Все собранные в рамках мероприятия деньги пойдут на развитие проекта «Марафон в Темноте», который помогает людям с инвалидностью по зрению заниматься спортом.

Помимо различных дистанций для детей и взрослых у участников соревнований будет возможность попробовать себя в забеге «вслепую» на 2 км, где один из бегунов должен преодолеть дистанцию с повязкой на глазах, а его партнер выступит в роли сопровождающего. Это позволит спортсменам лучше понять мир людей с нарушениями зрения.

«Наш фонд уже многого добился на пути к достижению инклюзии в спорте. Кто-то из наших подопечных тренируется для удовольствия, кто-то перешел в профессиональный спорт, выступает на соревнованиях федерального и международного уровня, кто-то становился участником Паралимпиад. Мы хотим, чтобы каждый человек с особенностями здоровья имел полноценную возможность заниматься спортом, жить активно и ярко, расширять свои возможности. Этому помогает и наш ежегодный традиционный «Забег без границ». Хотелось бы выразить признательность благотворительной программе «ДоброFON», которая стала генеральным партнером забега, за включенность в нашу работу», — говорит Анастасия Плетминцева, директор фонда «Спорт для Жизни».

В благотворительную программу «ДоброFon» входит реализация социально-значимых проектов и активная поддержка развития инклюзивного спорта в России. Осенью 2023 года компания присоединилась к проекту Агентства Стратегических Инициатив «Открыто для всех». «ДоброFon» организовывает и помогает проводить различные мероприятия для людей с ОВЗ, а также финансово поддерживает благотворительные НКО, больницы и школы. Так, совместно с партнерами из Федерации адаптивного хоккея ежегодно проводится самый масштабный в России инклюзивный фестиваль адаптивного хоккея, а с партнерами из РФС — инклюзивные футбольные турниры «Стальная воля».

Благодаря благотворительной программе «ДоброFon» ранее уже сотрудничал с фондом «Спорт для Жизни» в рамках проекта «Добромерч». Все собранные средства от реализации проекта были направлены на поддержку фонда. На средства, собранные в рамках забега «Без границ», в ряде городов страны пройдут тренировки для людей с ограничением по зрению, а также тренинги по подготовке волонтеров-лидеров, помощников незрячих бегунов, организована безопасная доступная среда на российских спортивных стартах.

Забег «Без границ» пройдет 11 августа в Измайловском парке.

Фонд «Спорт для Жизни», отметивший десятилетие в 2023 году, был основан для подготовки незрячих людей к марафону, так родился проект «Марафон в Темноте». Его миссия — сделать спорт доступным для всех, включая людей с особыми потребностями. За семь лет благотворительного забега «Без границ» в нем приняло участие более 5000 человек, из них 450 — с инвалидностью. Фонд собрал более 3,2 миллиона рублей на поддержку спортсменов с инвалидностью.

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