28 апреля лидирующая в чемпионате дортмундская «Боруссия» сыграет с занимающим 15-е место «Бохумом». Встреча 30-го тура бундеслиги пройдет на «Воновиа Рурштадион» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск. Главным арбитром назначен Саша Штегеманн.

Букмекеры отдали преимущество «Боруссии». На победу победу команды Эдина Терзича можно поставить с коэффициентом 1.47, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья идет за 5.17 (19%), успех «Бохума» — за 6.17 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет небольшие, но приятные 1470 рублей.

На то, что «Бохум» не проиграет, котировка — 2.81. Также можете поставить на выигрыш хозяев с форой (+1.5) за 1.73 — в последнем матче аутсайдер уступил с разницей всего в один мяч.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.76. А вот стандартный ТБ 2.5 оценен всего лишь в 1.45.

Аналитики считают, что «Боруссия» забьет даже не два, а три мяча: ИТБ2 (1.5) идет за 1.39, ИТБ2 (2.5) — за 2.09.

Соперники обменялись голами в трех очных встречах из предыдущих четырех. «Обе забьют» можно оформить за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.29.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: