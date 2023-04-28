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«Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз на матч бундеслиги 28 апреля 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бохум» — «Боруссия» Д 28 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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28 апреля «Бохум» и дортмундская «Боруссия» откроют программу 30-го тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе «Воновиа Рурштадион» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск. Саша Штегеманн — главный арбитр.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
28 апр, 21:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Боруссия Д

Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом матча. Взять победу лидера бундеслиги можно с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 68%. Ничья идет за 5.17 (19%), успех «Бохума» — за 6.17 (13%).

Считаете, что хозяева не уступят? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае равенства на табло принесет выплату в 5170 рублей.

Вариант 1Х доступен за 2.81. Также можете поставить на триумф «Бохума» с форой (+1.5) за 1.73. В последнем матче команд такое условие сыграло.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.76. А вот стандартный ТБ 2.5 оценен всего лишь в 1.45.

Соперники обменялись голами в трех очных встречах из предыдущих четырех. «Обе забьют» можно оформить за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:1 в пользу «шмелей» за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Боруссия» Д

У «Боруссии» в этом сезоне есть уникальная возможность прервать гегемонию «Баварии» — мюнхенцы властвовали в Германии на протяжении десяти сезонов. Однако за пять игр до завершения действующего турнира команда Тухеля отстает от дортмундцев на один балл, и этого «шмелям» должно хватить, чтобы забрать трофей.

В условиях ожесточенной борьбы за чемпионство потерять очки в игре с 15-й командой — неописуемая трагедия. Тем более у «Бохума» не все гладко с игрой: шесть поражений в 10 последних встречах и 20 пропущенных мячей на этом отрезке. Дома — пять неудач в шести предыдущих играх.

Да, «Боруссия» тоже испытывает проблемы, но в гостях не знает побед уже почти два месяца. Правда, в соперниках у команды Эдина Терзича были «Челси», «Бавария» и «Лейпциг», а «Бохум» не идет ни в какое сравнение с ними. Поэтому дортмундцы должны наконец уверенно сыграть на выезде и забрать три очка.

Рекомендуемая ставка: успех «Боруссии» с форой (-1.5) гола за 2.19.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
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