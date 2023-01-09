Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

9 января «Болонья» примет «Аталанту» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», стартовый свисток арбитра Марко Ди Белло прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей явными фаворитами: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 47% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за близкие 3.50 (27%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 6.40;

• победа «Аталанты» 1:0 — за 7.00;

• успех гостей 2:1 — за 8.40.

«Болонья» — удобный соперник для бергамасков, которые в 10 последних очных встречах выиграли семь раз. Красно-синие за этот промежуток победили лишь однажды и еще дважды вырвали ничью. Поставить на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.77.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за меньшие 1.87.

Вероятность того, что забитыми мячами порадуют сразу обе команды, оценена в 1.83. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.98.

Прогноз и ставка на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

В прошлом туре «Болонья» минимально уступила «Роме» (0:1), но до этого забивала на протяжении семи туров подряд (лишь дважды — меньше двух голов за матч), в которых добыла четыре победы и одну ничью. Также команда Тиагу Мотты входит в топ-10 серии А по результативности, а лучший снайпер команды Марко Арнаутович лишь на один забитый мяч отстает от лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена.

«Аталанта» тоже показывает неплохую игру в атаке: в последних двух турах команда Джан Пьеро Гасперини забивала минимум по два мяча, а всего за 16 туров не отличилась лишь в одном. При этом бергамаски и немало пропускают — в среднем 1.1 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.