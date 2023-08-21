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Сегодня, 08:15

«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч серии А 21 августа 2023 года

Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Милан» 21 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
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21 августа «Милан» в стартовом туре серии А отправится в гости к «Болонье». Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Алессандро Чипресса. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 1-й тур
21 авг, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Милан

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительное завершение матча. Коэффициент на россонери — 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.98 (23%), ничья предложена с чуть меньшей котировкой 3.53 (27%).

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В прошлом сезоне красно-синие на домашнем стадионе сдержали команду Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение «Болоньи» в предстоящей разборке можно за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.59;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;

• 0:0 — за 7.75.

Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Милан»

Соперники вряд ли готовы показывать яркую игру в первом туре. «Милан» серьезно перестраивает нападение, где теперь выступают Сэмюэл Чуквуэзе, Нока Окафор, Кристиан Пулишич и еще несколько новичков. Футболистам необходимо время, чтобы сыграться. Из «Болоньи» же ушел второй бомбардир команды в прошлом сезоне Марко Арнаутович, а объективной замены австрийцу не последовало.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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