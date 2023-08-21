Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Милан» 21 августа 2023 года

21 августа «Милан» в стартовом туре серии А отправится в гости к «Болонье». Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Алессандро Чипресса. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительное завершение матча. Коэффициент на россонери — 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.98 (23%), ничья предложена с чуть меньшей котировкой 3.53 (27%).

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В прошлом сезоне красно-синие на домашнем стадионе сдержали команду Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение «Болоньи» в предстоящей разборке можно за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.59;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;

• 0:0 — за 7.75.

Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Милан»

Соперники вряд ли готовы показывать яркую игру в первом туре. «Милан» серьезно перестраивает нападение, где теперь выступают Сэмюэл Чуквуэзе, Нока Окафор, Кристиан Пулишич и еще несколько новичков. Футболистам необходимо время, чтобы сыграться. Из «Болоньи» же ушел второй бомбардир команды в прошлом сезоне Марко Арнаутович, а объективной замены австрийцу не последовало.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола за 1.81.

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