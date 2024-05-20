Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Ювентус» 20 мая 2024 года

20 мая в 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» приедет в гости к «Болонье». Команды сойдутся в поединке за третье место в турнирной таблице на стадионе «Ренато Далль'Ара». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Букмекерская компания Winline назвала красно-синих небольшими фаворитами. На триумф коллектива Тиаго Мотты выставлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности результата. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.15 (31%), успех туринцев идет за 2.95 (32%).

Черно-белые не уступили в 25 очных матчах подряд. На очередное непоражение «Старой синьоры» предложили 1.52.

Фора (0) на «Болонью» доступна за 1.79. Та же опция на «Ювентус» дана в линии по 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.59. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.91, обратный рынок оценен близкой котировкой 1.89.

Первый гол в исполнении хозяев предложен за 2.43, на гостей дали 2.60. Вариант «никто» играется за 3.50.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.20.

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